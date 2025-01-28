В Киевской области из-за дроновой атаки поврежден музей ретроавтомобилей – фото

В целом есть последствия атаки "шахедов" в четырех районах Киевской области

Фото: Киевская ОВА

Во время российской атаки ударными дронами в ночь на 28 января в Киевской области обломки сбитой цели повредили помещение, в котором находился музей ретроавтомобилей. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям потушила пожар на площади в 600 квадратных метров. Предварительно, в ангаре уничтожены девять транспортных средств и 27 повреждены.

Последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. В них повреждены два частных дома, три нежилых помещения, три автомобиля.

Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.