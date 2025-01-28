В Киевской области из-за дроновой атаки поврежден музей ретроавтомобилей – фото
Во время российской атаки ударными дронами в ночь на 28 января в Киевской области обломки сбитой цели повредили помещение, в котором находился музей ретроавтомобилей. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям потушила пожар на площади в 600 квадратных метров. Предварительно, в ангаре уничтожены девять транспортных средств и 27 повреждены.
Последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. В них повреждены два частных дома, три нежилых помещения, три автомобиля.
Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.
- В ночь на 28 января Россия устроила дроновую атаку на Харьков, что привело к масштабному пожару на гражданском предприятии.
- Также известно о последствиях в Одессе и Чернигове.