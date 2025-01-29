У Києві уламки збитого російського дрона впали біля станції метро, є пошкодження

Кличко повідомив про пошкодження, проте минулося без постраждалих

Ілюстративне фото: Київський метрополітен

У ніч проти 29 січня Росія традиційно влаштувала дронову атаку, є наслідки від знищення ворожої цілі в Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зранку він повідомив, що уламки ворожого безпілотника впали неподалік від станції метро в Дарницькому районі столиці.

Потім стало відомо, що уламки пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили, повідомив мер.