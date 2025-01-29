В Киеве обломки сбитого российского дрона упали возле станции метро, есть повреждения

Кличко сообщил о повреждениях, однако обошлось без пострадавших

Иллюстративное фото: Киевский метрополитен

В ночь на 29 января Россия традиционно устроила дроновую атаку, есть последствия от уничтожения вражеской цели в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Утром он сообщил, что обломки вражеского беспилотника упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы.

Затем стало известно, что обломки повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

Все службы на месте. Пожара нет, пострадавших не обнаружили, сообщил мэр.