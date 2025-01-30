В Сумах ударный дрон попал в многоэтажку: девять пострадавших, разрушены квартиры

Российская атака на Сумы в ночь на 30 января (Фото: ГСЧС)

В Сумах в ночь на 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку. Разрушены девять квартир и 12 балконов, сообщили в областной военной администрации в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Была информация об одном погибшем в результате попадания "шахеда", но горсовет впоследствии опроверг это.

Ночью сообщалось о четырех пострадавших, среди которых семилетний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии).

По состоянию на утро известно о девяти травмированных.

СотрудникамГСЧСникам удалось спасти четырех человек, среди которых один ребенок, также эвакуированы 118 человек.

На месте происшествия спасатели развернули мобильный пункт несокрушимости. Работают психологи и медики, два кинологических расчета.