В Сумах ударный дрон попал в многоэтажку: девять пострадавших, разрушены квартиры
В Сумах в ночь на 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку. Разрушены девять квартир и 12 балконов, сообщили в областной военной администрации в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Была информация об одном погибшем в результате попадания "шахеда", но горсовет впоследствии опроверг это.
Ночью сообщалось о четырех пострадавших, среди которых семилетний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии).
По состоянию на утро известно о девяти травмированных.
СотрудникамГСЧСникам удалось спасти четырех человек, среди которых один ребенок, также эвакуированы 118 человек.
На месте происшествия спасатели развернули мобильный пункт несокрушимости. Работают психологи и медики, два кинологических расчета.
- Минувшей ночью, 29 января, Россия снова атаковала Украину беспилотниками и одной ракетой "Искандер-М". В общей сложности государство-агрессор выпустило 57 ударных дронов и имитаторов. Есть последствия в пяти областях.
- В частности, сообщалось, что обломки вражеского беспилотника упали неподалеку от станции метро в Дарницком районе столицы. Впоследствии была еще одна атака на столицу – обломки рухнули в Деснянском районе.