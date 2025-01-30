У Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку: зруйновано квартири, з-під завалів дістали тіла

Російська атака на Суми в ніч проти 30 січня (Фото: ДСНС)

У Сумах в ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів, повідомили в обласній військовій адміністрації в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Була інформація про одну загиблу людину внаслідок влучання "шахеда", але міськрада згодом спростувала це.

Вночі повідомлялося про чотирьох постраждалих, серед яких семирічна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані).

Станом на ранок відомо про дев’ятьох травмованих.

Надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 людей.

На місці події рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики, два кінологічних розрахунки.

ДОПОВНЕНО О 07:25. Рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки).