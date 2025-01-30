Росія атакувала 81 "шахедом" та імітаторами: детально про наслідки в чотирьох областях

Наслідки атаки у Сумах (Фото: ДСНС)

У ніч проти 30 січня росіяни атакували Україну понад 80 "шахедами" та дронами-імітаторами, є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 19:00 29 січня окупанти запустили по українських регіонах 81 дрон із напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.

39 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Полтавська й Одеська області. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки й автотранспорт.

Ворожий ударний БпЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. Є загиблі та постраждалі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

За даними Полтавської обласної військової адміністрації, у Полтавському районі внаслідок падіння російського безпілотника зруйнована конюшня. Обійшлося без постраждалих серед людей.

Чернігівська ОВА повідомила, що пізно ввечері 29 січня окупаційна армія вдарила безпілотниками по дачному масиву у передмісті обласного центру. Є руйнування будинків. У результаті атаки виникла пожежа. Попередньо, без жертв.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на світанку окупанти атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Загиблих і постраждалих немає.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна й пошкоджені фасад зі стелею.

28 січня 2025 року під час російської атаки ударними дронами у Київській області уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретроавтомобілів.

Також відомо про наслідки в Харкові, Одесі та Чернігові.

29 січня Росія знову атакувала Україну 57 безпілотниками й однією ракетою. Є наслідки у п’яти областях.