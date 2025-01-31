Россия атакует ударными дронами: есть последствия на Оболони в Киеве
В ночь на 31 января Россия в очередной раз запускала по Украине "шахеды", есть последствия в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В частности, в Оболонском районе, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбиты стекла и поврежден балкон в одной из квартир в многоэтажке.
Спасатели и медики на месте. Пострадавших нет, сообщил Кличко.
В 03:58 Воздушные силы предупреждали киевлян о вражеском ударном БпЛА в направлении столицы с востока.
На момент публикации новости атака "шахедами" продолжается, ударные дроны фиксируются в разных областях Украины.