Россия атакует ударными дронами: есть последствия на Оболони в Киеве
Оболонская набережная (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

В ночь на 31 января Россия в очередной раз запускала по Украине "шахеды", есть последствия в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, в Оболонском районе, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбиты стекла и поврежден балкон в одной из квартир в многоэтажке.

Спасатели и медики на месте. Пострадавших нет, сообщил Кличко.

В 03:58 Воздушные силы предупреждали киевлян о вражеском ударном БпЛА в направлении столицы с востока.

На момент публикации новости атака "шахедами" продолжается, ударные дроны фиксируются в разных областях Украины.

  • Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами" и беспилотниками-имитаторами, чтобы рассредоточить украинскую ПВО.
  • В ночь на 30 января россияне атаковали Украину более чем 80 "шахедами" и дронами-имитаторами, есть последствия в четырех областях.
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