Росія атакує ударними дронами: є наслідки на Оболоні в Києві

У столиці є пошкодження від уламків БпЛА

Оболонська набережна (Фото: Олександр Ігнатенко/Facebook)

В ніч проти 31 січня Росія вчергове запускала по Україні "шахеди", є наслідки у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Зокрема, в Оболонському районі, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбито скло та пошкоджено балкон в одній з квартир у багатоповерхівці.

Рятувальники та медики на місці. Наразі постраждалих немає, повідомив Кличко.

О 03:58 Повітряні сили попереджали киян про ворожий ударний БпЛА в напрямку столиці зі сходу.

На момент публікації новини атака "шахедами" триває, ударні дрони фіксуються у різних областях України.