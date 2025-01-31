Росія атакує ударними дронами: є наслідки на Оболоні в Києві
Оболонська набережна (Фото: Олександр Ігнатенко/Facebook)

В ніч проти 31 січня Росія вчергове запускала по Україні "шахеди", є наслідки у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, в Оболонському районі, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбито скло та пошкоджено балкон в одній з квартир у багатоповерхівці.

Рятувальники та медики на місці. Наразі постраждалих немає, повідомив Кличко.

О 03:58 Повітряні сили попереджали киян про ворожий ударний БпЛА в напрямку столиці зі сходу.

На момент публікації новини атака "шахедами" триває, ударні дрони фіксуються у різних областях України.

  • Росія майже щоночі атакує Україну "шахедами" і безпілотниками-імітаторами, щоб розосередити українську ППО.
  • У ніч проти 30 січня росіяни атакували Україну понад 80 "шахедами" та дронами-імітаторами, є наслідки у чотирьох областях.
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