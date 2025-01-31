Росія атакує ударними дронами: є наслідки на Оболоні в Києві
В ніч проти 31 січня Росія вчергове запускала по Україні "шахеди", є наслідки у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, в Оболонському районі, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбито скло та пошкоджено балкон в одній з квартир у багатоповерхівці.
Рятувальники та медики на місці. Наразі постраждалих немає, повідомив Кличко.
О 03:58 Повітряні сили попереджали киян про ворожий ударний БпЛА в напрямку столиці зі сходу.
На момент публікації новини атака "шахедами" триває, ударні дрони фіксуються у різних областях України.