Росія запустила 102 дрони: деталі про наслідки в Черкасах, Чорноморську і на Сумщині

Внаслідок атаки ворожих безпілотників є поранені, пошкоджено будівлі та інфраструктуру, є проблеми з подачею електроенергії

Наслідки атаки в Одеській області (Фото: Telegram Олега Кіпера)

З вечора 30 січня і в ніч проти 31-го Росія запустила по Україні 102 ударних дрони та безпілотники-імітатори. Через ворожу атаку є наслідки у трьох областях, повідомили Повітряні сили.

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Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В результаті ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

На момент публікації новини ще чотири російських БпЛА перебували у повітряному просторі України.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про наслідки у Краснопільській громаді. Поранення отримали дві цивільні особи. Пошкоджено приватний будинок.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що РФ атакувала Чорноморськ. Пошкоджено міську лікарню, приватний будинок, адмінбудівлю, зерновий склад та вантажні авто.

Постраждали чотири людини, один із них – лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені — у стані середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно.

Також через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці вже працюють над відновленням світла.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в обласному центрі уламками "шахеда" пошкоджено балкон в одній із квартир багатоповерхівки, там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину.

Рано-вранці також повідомлялось про нібито наслідки ворожої атаки в Оболонському районі Києва, але інформація не підтвердилась – пошкодження не пов'язані з російськими БпЛА.