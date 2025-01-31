В Центре при СНБО опровергли, что Россия разработала новый "Искандер", летящий до 1000 км

"В результате санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М" в принципе", – заявил руководитель ЦПД при СНБО

Ракетный комплекс "Искандер-М" (Фото: ЕРА)

Журнал Military Watch Magazine написал, что Россия вскоре начнет серийное производство новой модификации баллистической ракетной системы "Искандер-М", которая будет иметь дальность до 1000 км — вдвое больше оригинальной версии. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг это.

Редакция журнала, ссылаясь на неизвестные источники, отмечает, что ракету неофициально назвали "Искандер-1000". Первая информация о ее разработке появилась в мае 2024 года, когда россияне чествовали 78-ю годовщину полигона Капустин Яр.

В Military Watch Magazine предполагают, что эти ракеты могут быть размещены в Калининграде, что якобы позволит достигать целей в Центральной и Западной Европе, а также на Балтийском море.

Коваленко отметил, что россияне используют этот журнал для подобных вбросов на англоязычную аудиторию и расчет, что информация попадет и в украинское информационное пространство.

"Информация не соответствует действительности. Более того, в результате санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М" в принципе", – написал руководитель ЦПД.