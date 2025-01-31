У Центрі при РНБО спростували, що Росія розробила новий "Іскандер", який летить до 1000 км

"Внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М" в принципі", – заявив керівник ЦПД при РНБО

Ракетний комплекс "Іскандер-М" (Фото: ЕРА)

Журнал Military Watch Magazine написав, що Росія нібито незабаром почне серійне виробництво нової модифікації балістичної ракетної системи "Іскандер-М", яка матиме дальність до 1000 км — вдвічі більше за оригінальну версію. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.

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Редакція журналу, посилаючись на невідомі джерела, зазначає, що ракету неофіційно назвали "Іскандер-1000". Перша інформація про її розробку з’явилася в травні 2024 року, коли росіяни вшановували 78-ту річницю полігону Капустін Яр.

У Military Watch Magazine припускають, що ці ракети можуть бути розміщені в Калінінграді, що нібито дасть можливість досягати цілей у Центральній та Західній Європі, а також на Балтійському морі.

Коваленко зауважив, що росіяни використовують цей журнал для подібних вкидів на англомовну аудиторію, і розрахунок, що інформація потрапить і в український інформаційний простір.

"Інформація не відповідає дійсності. Ба більше, внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М" в принципі", – написав керівник ЦПД.