У Центрі при РНБО спростували, що Росія розробила новий "Іскандер", який летить до 1000 км
Журнал Military Watch Magazine написав, що Росія нібито незабаром почне серійне виробництво нової модифікації балістичної ракетної системи "Іскандер-М", яка матиме дальність до 1000 км — вдвічі більше за оригінальну версію. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.
Редакція журналу, посилаючись на невідомі джерела, зазначає, що ракету неофіційно назвали "Іскандер-1000". Перша інформація про її розробку з’явилася в травні 2024 року, коли росіяни вшановували 78-ту річницю полігону Капустін Яр.
У Military Watch Magazine припускають, що ці ракети можуть бути розміщені в Калінінграді, що нібито дасть можливість досягати цілей у Центральній та Західній Європі, а також на Балтійському морі.
Коваленко зауважив, що росіяни використовують цей журнал для подібних вкидів на англомовну аудиторію, і розрахунок, що інформація потрапить і в український інформаційний простір.
"Інформація не відповідає дійсності. Ба більше, внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М" в принципі", – написав керівник ЦПД.
- На початку грудня 2024 року Military Watch Magazine писав, що Росія може виготовляти до 25 балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" на місяць. Коваленко тоді також спростовував.