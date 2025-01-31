Росіяни вдарили балістикою по середмістю Одеси: є постраждалі – фото

Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, заявив Геннадій Труханов

Наслідки атаки (Фото: Одеська ОВА)

Увечері в п’ятницю, 31 січня, росіяни завдали ракетного удару по історичному середмістю Одеси. Про це повідомили президент Володимир Зеленський, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами Кіпера, внаслідок ракетного удару є постраждала співробітниця готелю. Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога. Інших деталей Кіпер не навів.

Водночас Труханов повідомив про двох постраждалих. Він зазначив, що багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка перебуває під підсиленим захистом.

Тролейбуси №7 і №9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.

Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що окупанти атакували балістикою цивільну забудову в Одесі. Він зазначив, що протиповітряна оборона наразі пріоритет.

"Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", – наголосив президент.

О 19:17 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. У проміжку часу від 19:50 до 20:04 військові повідомляли про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА