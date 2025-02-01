Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Полтаві, будинок у вогні
Вранці 1 лютого російські окупанти обстріляли Полтаву, є влучання у житловий будинок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
На опублікованому фото видно, що внаслідок влучання зруйновано кілька рівнів п'ятиповерхового будинку, вирує пожежа.
На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Інформації про жертв та постраждалих поки що немає.
Раніше цього ранку ворог також атакував енергетичну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області.
- У ніч проти 1 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя: понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.
- Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, є постраждалий та загибла.
- Росія атакує Україну ракетами та дронами. У зв'язку з цим у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях запроваджено аварійні відключення, повідомили в Укренерго.