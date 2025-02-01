Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Полтаві, будинок у вогні

Інформації про жертв та постраждалих поки що немає

Наслідки влучання по будинку у Полтаві (Фото: Полтавська ОВА)

Вранці 1 лютого російські окупанти обстріляли Полтаву, є влучання у житловий будинок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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На опублікованому фото видно, що внаслідок влучання зруйновано кілька рівнів п'ятиповерхового будинку, вирує пожежа.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Інформації про жертв та постраждалих поки що немає.

Раніше цього ранку ворог також атакував енергетичну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області.