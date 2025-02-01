Запоріжжя атакували рекордні два десятки "шахедів" – багато фото наслідків
У ніч проти 1 лютого російські окупаційні війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, опублікувавши фото наслідків атаки.
За його словами, цієї ночі ворог спрямував на Запоріжжя 18 "шахедів". Внаслідок удару понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.
У місті сталося кілька пожеж, які вже загасили.
Про жертв та постраждалих не повідомляється.
- Вранці 18 січня 2025 року російська армія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, були поранені.
- 23 січня Росія атакувала Запоріжжя "шахедами" і ракетами, завдавши удару по одному й тому самому енергетичному об’єкту.