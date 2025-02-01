Запоріжжя атакували рекордні два десятки "шахедів" – багато фото наслідків

Даних про постраждалих немає, у місті багато руйнувань

Пошкоджений будинок у Запоріжжі (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти 1 лютого російські окупаційні війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, опублікувавши фото наслідків атаки.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, цієї ночі ворог спрямував на Запоріжжя 18 "шахедів". Внаслідок удару понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.

У місті сталося кілька пожеж, які вже загасили.

Про жертв та постраждалих не повідомляється.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Вранці 18 січня 2025 року російська армія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, були поранені.

23 січня Росія атакувала Запоріжжя "шахедами" і ракетами, завдавши удару по одному й тому самому енергетичному об’єкту.