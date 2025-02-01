Запорожье атаковали рекордные два десятка "шахедов" – много фото последствий

Данных о пострадавших нет, в городе много разрушений

Поврежден дом в Запорожье (Фото: Запорожская ОВА)

В ночь на 1 февраля российские оккупационные войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, опубликовав фото последствий атаки.

По его словам, этой ночью враг направил в Запорожье 18 "шахедов". В результате удара изуродованы автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение.

В городе произошло несколько потушившихся пожаров.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА