Запорожье атаковали рекордные два десятка "шахедов" – много фото последствий
В ночь на 1 февраля российские оккупационные войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, опубликовав фото последствий атаки.
По его словам, этой ночью враг направил в Запорожье 18 "шахедов". В результате удара изуродованы автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение.
В городе произошло несколько потушившихся пожаров.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
- Утром 18 января 2025 года российская армия атаковала Запорожье баллистическими ракетами. Поврежден объект инфраструктуры, были ранены.
- 23 января Россия атаковала Запорожье "шахедами" и ракетами, нанеся удар по одному и тому же энергетическому объекту.