Росія вдарила по Харкову, є жертва. У семи областях діють аварійні відключення

Внаслідок влучання по Харкову постраждали дві людини

Наслідки прильоту по Харкову (Ілюстративне фото: ОВА)

Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, є постраждалі. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За словами міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано влучання у межах житлової забудови у Холодногірському районі Харкова.

На місці влучання здійнялася пожежа. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждали дві людини, серед яких жінка – зараз перебуває у важкому стані.

Вранці Росія атакує Україну ракетами та дронами. У зв'язку з цим у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях запроваджено аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

ДОПОВНЕНО о 08:13. Внаслідок удару по Харкову загинула жінка близько 60 років, додав Синєгубов.