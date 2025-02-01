Росія вдарила по Харкову, є жертва. У семи областях діють аварійні відключення

Росія вдарила по Харкову, є жертва. У семи областях діють аварійні відключеннядоповнено
Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, є постраждалі. Про це повідомили представники місцевої влади.
За словами міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано влучання у межах житлової забудови у Холодногірському районі Харкова.
На місці влучання здійнялася пожежа. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждали дві людини, серед яких жінка – зараз перебуває у важкому стані.
Вранці Росія атакує Україну ракетами та дронами. У зв'язку з цим у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях запроваджено аварійні відключення, повідомили в Укренерго.
ДОПОВНЕНО о 08:13. Внаслідок удару по Харкову загинула жінка близько 60 років, додав Синєгубов.
- У ніч проти 1 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя: понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.