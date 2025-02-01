Россия ударила по Харькову, есть пострадавшие. В семи областях – аварийные отключения
Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие. Об этом сообщили представители местных властей.
По словам городского головы Игоря Терехова, зафиксировано попадание в пределах жилой застройки в Холодногорском районе Харькова.
На месте попадания вспыхнул пожар. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, пострадали два человека, среди них женщина – сейчас находится в тяжелом состоянии.
Утром Россия атакует Украину ракетами и дронами. В связи с этим в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областях введены аварийные отключения, сообщили в Укрэнерго.
- В ночь на 1 февраля российские войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье: повреждены автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение.