Россия ударила по Харькову, есть пострадавшие. В семи областях – аварийные отключения

В результате попадания по Харькову пострадали два человека

Последствия прилета по Харькову (Иллюстративное фото: ОВА)

Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие. Об этом сообщили представители местных властей.

По словам городского головы Игоря Терехова, зафиксировано попадание в пределах жилой застройки в Холодногорском районе Харькова.

На месте попадания вспыхнул пожар. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, пострадали два человека, среди них женщина – сейчас находится в тяжелом состоянии.

Утром Россия атакует Украину ракетами и дронами. В связи с этим в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областях введены аварийные отключения, сообщили в Укрэнерго.