Келлог: У Трампа хороший план по Украине. Он знает, где давить на Киев, а где – на Москву
Будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что президент США намерен дать Киеву и Москве инструменты для завершения войны. У администрации Трампа, по его словам, есть "надежный план" завершения боевых действий.
"Трамп знает, где оказывать давление. И более важно то, что он создаст рычаг давления как на украинцев, так и на россиян", – сказал Келлог, добавив, что Трамп "знает, где давить, а где нет".
Он выразил надежду, что добиться "значительного прогресса" в урегулировании российско-украинской войны возможно "не за годы, а месяцы".
"Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим... Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо крепкого мира", – высказался Келлог.
- 24 января 2025 года диктатор РФ Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США по окончании войны против Украины. Однако он еще раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.
- В тот же день президент Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа закончить войну.
- 28 января Путин заявил, что готов к диалогу, но снова заговорил о якобы нелегитимности Зеленского. Зеленский ответил, что Путин подтвердил, что боится диалога.