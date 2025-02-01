Келлог: У Трампа хороший план по Украине. Он знает, где давить на Киев, а где – на Москву

"Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо крепкого мира", – сказал он

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SARAH SILBIGER)

Будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что президент США намерен дать Киеву и Москве инструменты для завершения войны. У администрации Трампа, по его словам, есть "надежный план" завершения боевых действий.

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"Трамп знает, где оказывать давление. И более важно то, что он создаст рычаг давления как на украинцев, так и на россиян", – сказал Келлог, добавив, что Трамп "знает, где давить, а где нет".

Он выразил надежду, что добиться "значительного прогресса" в урегулировании российско-украинской войны возможно "не за годы, а месяцы".

"Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим... Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо крепкого мира", – высказался Келлог.