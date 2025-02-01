Келлог: У Трампа є хороший план щодо України. Він знає, де тиснути на Київ, а де – на Москву
Майбутній спецпосланець Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в інтерв'ю Fox News, що президент США має намір дати Києву та Москві інструменти для завершення війни. У адміністрації Трампа, за його словами, є "надійний план" завершення бойових дій.
"Трамп знає, де чинити тиск. І більш важливо те, що він створить важіль тиску як на українців, так і на росіян", – сказав Келлог, додавши, що Трамп "знає, де тиснути, а де – ні".
Він висловив сподівання, що досягти "значного прогресу" у врегулюванні російсько-української війни можливо "не за роки, а місяці".
"Думаю, у нас є хороший, надійний план, щоб просунутися вперед, почати говорити та працювати над цим <...> Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі. Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо: або на стадії перемир'я, або міцного миру", – висловився Келлог.
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