Харків, Полтава, Сумщина. Зеленський показав наслідки ранкової атаки РФ – відео
Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкової російської атаки на Україну: загалом у Полтаві, Харкові та Сумській області загинули шестеро людей.
За словами глави держави, ворог застосував різні види озброєння для ударів по українських містах та областях: ракети, ударні дрони та авіабомби.
У Полтаві ракета зруйнувала під’їзд житлового будинку: троє загиблих, 10 поранених, серед них діти. На місці працюють рятувальники.
Постраждали також Запоріжжя, Одеса, Суми, Харків, Хмельницька та Київська області – шестеро поранених. У Харкові одна людина загинула від ударного дрона, у Сумській області – двоє.
Last night, Russia launched an attack on our cities using various types of weapons: missiles, attack drones, and aerial bombs. Another wave of terrorist crimes.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2025
In Poltava, a residential building was hit, a section of the building was completely destroyed. Ten people were… pic.twitter.com/1FQAf4bfql
- У ніч проти 1 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя: понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.
- Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, є постраждалий та загибла.
- У Полтаві зруйновано під’їзд із першого до п'ятого поверху, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.
- У Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях запроваджували аварійні відключення, але згодом скасували.