Харків, Полтава, Сумщина. Зеленський показав наслідки ранкової атаки РФ – відео

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкової російської атаки на Україну: загалом у Полтаві, Харкові та Сумській області загинули шестеро людей.

За словами глави держави, ворог застосував різні види озброєння для ударів по українських містах та областях: ракети, ударні дрони та авіабомби.

У Полтаві ракета зруйнувала під’їзд житлового будинку: троє загиблих, 10 поранених, серед них діти. На місці працюють рятувальники.

Постраждали також Запоріжжя, Одеса, Суми, Харків, Хмельницька та Київська області – шестеро поранених. У Харкові одна людина загинула від ударного дрона, у Сумській області – двоє.

Last night, Russia launched an attack on our cities using various types of weapons: missiles, attack drones, and aerial bombs. Another wave of terrorist crimes.



In Poltava, a residential building was hit, a section of the building was completely destroyed.