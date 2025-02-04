Россия запустила по Украине 65 дронов. ПВО сбила большинство из них

Из-за вражеской атаки есть последствия в нескольких регионах

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 4 февраля Россия атаковала Украину 65 ударными дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили более трех десятков вражеских БпЛА, однако не обошлось без последствий, сообщили в Воздушных силах Украины.

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Российская армия запускала дроны из направлений Орел, Курск и Брянск.

На 09:00 подтверждено сбивание 37 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Еще 28 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Сумская и Черкасская области. В Киеве также обнаружили обломки дрона.