Россия запустила по Украине 65 дронов. ПВО сбила большинство из них
В ночь на 4 февраля Россия атаковала Украину 65 ударными дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили более трех десятков вражеских БпЛА, однако не обошлось без последствий, сообщили в Воздушных силах Украины.
Российская армия запускала дроны из направлений Орел, Курск и Брянск.
На 09:00 подтверждено сбивание 37 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Еще 28 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
В результате вражеской атаки пострадали Сумская и Черкасская области. В Киеве также обнаружили обломки дрона.
- 2 февраля Россия атаковала Украину полусотней дронов. В двух регионах есть прилеты.
- В тот же день враг ударил по многоэтажке в Полтаве. Известно о 14 погибших, среди которых трое детей 7, 9 и 12 лет.