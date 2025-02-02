Россия атаковала Украину полусотней дронов. В двух регионах есть прилеты

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали два человека

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Враг атаковал Украину в ночь на 2 февраля 55 дронами разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 40 вражеских БпЛА, в некоторых регионах есть попадания, сообщили в воздушных силах Украины.

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С 21:00 1 февраля враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 40 ударных дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Еще 13 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.

В Сумской области произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры, сообщила Госслужба по сверхобычным ситуациям. Огонь удалось потушить, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Харьковской области попадание дрона зафиксировано в Люботине. Пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина. Их с ожогами от пламени доставили в больницу, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Поврежден частный дом.

Также враг ударил дроном по Слободскому району Харькова. В результате атаки горели бумага, текстильные и полимерные материалы в складском здании гражданского предприятия на площади 2000 кв.м.

Пожар в Харькове (Фото: ГСЧС)