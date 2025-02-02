Россия атаковала Украину полусотней дронов. В двух регионах есть прилеты
Враг атаковал Украину в ночь на 2 февраля 55 дронами разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 40 вражеских БпЛА, в некоторых регионах есть попадания, сообщили в воздушных силах Украины.
С 21:00 1 февраля враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 40 ударных дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Еще 13 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.
В Сумской области произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры, сообщила Госслужба по сверхобычным ситуациям. Огонь удалось потушить, по предварительным данным, пострадавших нет.
В Харьковской области попадание дрона зафиксировано в Люботине. Пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина. Их с ожогами от пламени доставили в больницу, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Поврежден частный дом.
Также враг ударил дроном по Слободскому району Харькова. В результате атаки горели бумага, текстильные и полимерные материалы в складском здании гражданского предприятия на площади 2000 кв.м.
- В ночь на 1 февраля российские войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье : изуродованные автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение.
- Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову , пострадали и погибли.
- Также враг ударил по многоэтажке в Полтаве. По состоянию на утро 2 февраля известно о 12 погибших, среди которых двое детей.