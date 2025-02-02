Росія атакувала Україну півсотнею дронів. У двох регіонах є прильоти – фото

Ворог атакував Україну в ніч проти 2 лютого 55 дронами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 40 ворожих БпЛА, в деяких регіонах є влучання, повідомили в Повітряних силах України.

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З 21:00 1 лютого ворог запускав "шахеди" та дрони-імітатори з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

У Сумській області сталася масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Вогонь вдалося приборкати, за попередніми даними постраждалих немає.

У Харківській області влучання дрона зафіксовано в Люботині. Постраждали 39-річна жінка та 53-річний чоловік. Їх з опіками від полумʼя доставили до лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Пошкоджено приватний будинок.

Також ворог ударив дроном по Слобідському району Харкова. Внаслідок атаки горіли папір, текстильні й полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства на площі 2000 кв.м.

Пожежа у Харкові (Фото: ДСНС)