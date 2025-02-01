У Полтаві вже вісім загиблих через удар Росії. Серед жертв дитина – відео
У Полтаві збільшилася кількість загиблих внаслідок удару Росії по багатоповерхівці 1 лютого. Серед них — одна дитина, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Станом на 18:20 відомо про вісім загиблих осіб. Вік вбитої Росією дитини не повідомляється.
Кількість поранених збільшилася до 17 осіб. Серед них — четверо дітей: віком три місяці, а також два, вісім і дванадцять років. Врятувати зі зруйнованого будинку вдалося 22 особи.
Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 жителям, з них — десятьом дітям. Рятувальна операція триває.
Голова Полтавської облради Олександр Біленький заявив, що удар по багатоповерхівці – помста Росії. Він зазначив, що напередодні удару Мінкульт ухвалив рішення виключення 15 обʼєктів культурної спадщини Полтави з Держреєстру.
"Це помста терористичного угруповання "чудь і мєря" нашій державі, яка прагне позбутися усього російського. Все має значення — і культура, і мова, і віра", – написав він.
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