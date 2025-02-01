Масована атака України. Росія використала понад 40 ракет та 123 дрони

У Повітряних силах зазначили, що інформація про збиті ракети поки не розголошується

ППО (Фото: Генштаб)

Росія атакувала Україну в ніч проти 1 лютого ракетами та дронами. Усього ворог використав 165 засобів повітряного нападу, повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.

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Ворог використовував:

→ сім балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та стільки ж крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – Крим, Воронезька область);

→ вісім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

→ чотири крилаті ракети "Калібр" (із носіїв з акваторії Чорного моря);

→ вісім крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

→ 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька область);

→ дві керовані авіаційні ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря);

→ 123 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів (райони пусків – Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда в Криму).

За попередніми даними, силами протиповітряної оборони вдалося збити 56 дронів, ще 61 БпЛА не досяг цілей. Окрім цього, було знищено частину ракет, а значна їхня частина не досягла цілей завдяки роботі Сил оборони.

Однак є й ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет Повітряні сили поки не опубліковують.

Окрім цього, зафіксоване влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, балістикою був атакований історичний центр Одеси. Також ворог атакував підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.