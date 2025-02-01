Массированная атака Украины. Россия использовала более 40 ракет и 123 дрона

В Воздушных силах отметили, что информация о сбитых ракетах пока не разглашается

ПВО (Фото: Генштаб)

Россия атаковала Украину в ночь на 1 февраля ракетами и дронами. Всего враг использовал 165 средств воздушного нападения, сообщили в воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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Враг использовал:

→ семь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и столько же крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков – Крым, Воронежская область);

→ восемь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;

→ четыре крылатых ракеты "Калибр" (из носителей из акватории Черного моря);

→ восемь крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

→ 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Воронежская область);

→ две управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

→ 123 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков – Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда в Крыму).

По предварительным данным, силами противовоздушной обороны удалось сбить 56 дронов, еще 61 БПЛА не достиг целей. Кроме этого, была уничтожена часть ракет, а значительная их часть не достигла целей из-за работы Сил обороны.

Однако есть и поражения, в частности, ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах Воздушные силы пока не опубликуют.

Кроме того, зафиксированное попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве, баллистикой был атакован исторический центр Одессы. Также противник атаковал предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.