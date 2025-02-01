В Полтаве уже восемь погибших из-за удара России. Среди жертв ребенок – видео
В Полтаве увеличилось количество погибших в результате удара России по многоэтажке 1 февраля. Среди них — один ребенок, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 18:20 известно о восьми погибших. Возраст убитого Россией ребенка не сообщается.
Число раненых увеличилось до 17 человек. Среди них — четверо детей: в возрасте трех месяцев, а также двух, восьми и двенадцати лет. Спасти из разрушенного дома удалось 22 человека.
Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 жителям, из них — десяти детям. Спасательная операция продолжается.
Глава Полтавского облсовета Александр Беленький заявил, что удар по многоэтажке – месть России. Он отметил, что накануне удара Минкульт принял решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Госреестра.
"Это месть террористической группировки "чудь и меря" нашему государству, которое стремится избавиться от всего русского. Все имеет значение – и культура, и язык, и вера", – написал он.
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