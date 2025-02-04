Росія запустила по Україні 65 дронів. ППО збила більшість з них
У ніч проти 4 лютого Росія атакувала Україну 65 ударними дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили понад три десятки ворожих БпЛА, проте не обійшлося без наслідків, повідомили в Повітряних силах України.
Російська армія запускала дрони з напрямків Орел, Курськ та Брянськ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 37 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. Ще 28 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина. У Києві також виявили уламки дрона.
- 2 лютого Росія атакувала Україну півсотнею дронів. У двох регіонах є прильоти.
- Того самого дня ворог ударив по багатоповерхівці у Полтаві. Відомо про 14 загиблих, серед яких троє дітей віком 7, 9 та 12 років.