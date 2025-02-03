У ніч проти 3 лютого в Росії було атаковано Астраханський газопереробний завод. Відповідні відео ширяться в російських пабліках, також про це написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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"Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки", – написав він.

Коваленко наголосив, що цей завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

У Міноборони РФ традиційно відзвітували лише про нібито збиті безпілотники.

Цього разу держава-агресорка нарахувала 70 нібито збитих і перехоплених українських безпілотників: 27 – над територією Ростовської області; 25 – над територією Волгоградської області; сім – над територією Астраханської, п'ять – над територією Воронезької, чотири – над територією Білгородської та два – над територією Курської області.