До Росії прилетіли дрони, нарахували 70. Атаковано Астраханський газопереробний завод – відео
У ніч проти 3 лютого в Росії було атаковано Астраханський газопереробний завод. Відповідні відео ширяться в російських пабліках, також про це написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки", – написав він.
Коваленко наголосив, що цей завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.
У Міноборони РФ традиційно відзвітували лише про нібито збиті безпілотники.
Цього разу держава-агресорка нарахувала 70 нібито збитих і перехоплених українських безпілотників: 27 – над територією Ростовської області; 25 – над територією Волгоградської області; сім – над територією Астраханської, п'ять – над територією Воронезької, чотири – над територією Білгородської та два – над територією Курської області.
- В ніч проти 29 січня чотири з чотирьох дронів ГУР досягли цілей: було серйозно пошкоджено НПЗ в Кстово.
- У ніч проти 31 січня Україна вразила завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєпереработка", який входить у десятку найбільших НПЗ Росії.