Чотири з чотирьох дронів ГУР досягли цілей. Серйозно пошкоджено НПЗ в Кстово – джерело

У воєнній розвідці кажуть про успішне ураження нафтобази, про це свідчать і відео масштабної пожежі. Проте влада РФ традиційно визнає лише "уламки"

Ілюстративне фото : ГУР

Підтверджено ураження українськими безпілотниками російської нафтобази компанії "Лукойл" в місті Кстово Нижньогородської області. Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Обʼєкт, що забезпечує діяльність російських окупаційних військ, був атакований близько опівночі за місцевим часом (близько 23:00 за Києвом).

Мешканці Кстово у соцмережах повідомляють про щонайменше три вибухи на підприємстві.

Водночас співрозмовник з ГУР стверджує, що відбулося чотири влучання по території нафтобази.

Внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень, усі чотири БпЛА, випущені по ворожому обʼєкту, досягли цілей.

Водночас Міноборони РФ традиційно звітувало про нібито збиті і перехоплені безпілотники, нарахувало таких аж 104.

Губернатор Нижньоновгородської області Гліб Нікітін стверджував, що на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали нібито лише уламки збитого безпілотника, внаслідок чого виникло загоряння.

26 січня Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: було знищено 200 "шахедів".

У ніч проти 27 січня Росію теж атакували невідомі безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 32 нібито знищених.

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