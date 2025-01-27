Росію знову атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало 32 у п'яти областях – відео

Воєнне відомство РФ традиційно заявляє, що всі цілі нібито було знешкоджено

Твер (Фото: Вікіпедія)

У ніч проти 27 січня Росію атакували невідомі безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 32 нібито знищених та перехоплених БпЛА.

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Росіяни заявляють, що 15 дронів нібито знешкоджено над територією Воронезької області, 11 – над територією Бєлгородської області, чотири – над територією Курської області, по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.