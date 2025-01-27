Росію знову атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало 32 у п'яти областях – відео
У ніч проти 27 січня Росію атакували невідомі безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 32 нібито знищених та перехоплених БпЛА.
Росіяни заявляють, що 15 дронів нібито знешкоджено над територією Воронезької області, 11 – над територією Бєлгородської області, чотири – над територією Курської області, по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.
- У ніч проти 24 січня була одна з наймасованіших атак на Росію. Горіло і вибухало у 15 регіонах.
- 26 січня Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: було знищено 200 "шахедів".