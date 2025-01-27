Россию снова атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 32 в пяти областях
В ночь на 27 января Россию атаковали неизвестные беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 32 якобы уничтоженных и перехваченных БпЛА.
Россияне заявляют, что 15 дронов якобы обезврежены над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Курской области, по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.
- В ночь на 24 января была одна из самых массированных атак на Россию. Горело и взрывалось в 15 регионах.
- 26 января Силы обороны ударили по складам БпЛА россиян в Орловской области: было уничтожено 200 "шахедов".