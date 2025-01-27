Россию снова атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 32 в пяти областях

Военное ведомство РФ традиционно заявляет, что все цели якобы были обезврежены

Тверь (Фото: Википедия)

В ночь на 27 января Россию атаковали неизвестные беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 32 якобы уничтоженных и перехваченных БпЛА.

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Россияне заявляют, что 15 дронов якобы обезврежены над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Курской области, по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.