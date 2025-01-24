В ночь на 24 января Россию атаковали неизвестные беспилотники, в результате чего были взрывы, начались пожары. Соответствующие видео распространяются в соцсети, а Минобороны РФ традиционно заявляет о якобы сбитых дронах.

Российские пропагандисты пишут, что беспилотники атаковали 14 регионов РФ этой ночью.

В частности, начался пожар в Рязани сразу в двух местах неподалеку друг от друга. Российские паблики пишут, что горит на территории местного нефтеперерабатывающего завода, а рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ.

По данным пропагандистов РФ, предварительно, для атаки применялись дальнобойные БпЛА "Лютый".

Местный губернатор Павел Малков сообщил лишь о якобы падении обломков на частный дом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона якобы сбила по меньшей мере шесть летевших на столицу РФ беспилотников.

Также известно об атаке на Брянскую и Саратовскую области – предварительно, были задействованы дальнобойные БпЛА "Лютый" и 2,5-метровые дроны-камикадзе "Бобер".

Пропагандисты РФ пишут о "попытках" ударить по НПЗ в Энгельсе и заводу "Кремний" в Брянске.

Из-за угрозы с воздуха временно приостанавливали работу аэропорты: Домодедово, Жуковский, Внуково, а также авиагавани Казани, Нижнекамска, Пензы, Саратова, Уфы и Самары.

Минобороны РФ рапортует о якобы уничтожении и перехвате 121 БпЛА: 37 – над Брянской областью, 20 – над Рязанской, 17 – над Курской, 17 – над Саратовской, шесть – над Московской, шесть – над Белгородской, три – над Воронежской, два – над Тульской, два – над Орловской, два – над Липецкой, один – над временно оккупированным россиянами Крымом и один – над Москвой.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в Брянске снова атакован завод "Кремний".

На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БпЛА.

Это уже как минимум третья атака неизвестных дронов на предприятие.

ДОПОЛНЕНО В 07:55. Уже 15 атакованных регионов. Минобороны РФ сообщило о еще трех якобы уничтоженных БпЛА над Ленинградской областью.