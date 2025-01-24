У ніч проти 24 січня Росію атакували невідомі безпілотники, внаслідок чого були вибухи, зайнялися пожежі. Відповідні відео поширюють у соцмережі, а Міноборони РФ традиційно заявляє про нібито збиті дрони.

Російські пропагандисти пишуть, що безпілотники атакували 14 регіонів РФ цієї ночі.

Зокрема, почалася пожежа у Рязані одразу в двох місцях неподалік одне від одного. Російські пабліки пишуть, що горить на території місцевого нафтопереробного заводу, а поряд була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ.

За даними пропагандистів РФ, попередньо, для атаки застосовувались далекобійні БпЛА "Лютий".

Місцевий губернатор Павло Малков повідомив лише про нібито падіння уламків на приватний будинок.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що протиповітряна оборона нібито збила щонайменше шість безпілотників, які летіли на столицю РФ.

Також відомо про атаку на Брянську і Саратовську області – попередньо, були задіяні далекобійні БпЛА типу "Лютий" та 2,5-метрові дрони-камікадзе "Бобер".

Пропагандисти РФ пишуть про "намагання" вдарити по НПЗ в Енгельсі та заводу "Кремній" у Брянську.

Через загрозу з повітря тимчасово призупиняли роботу аеропорти: Домодєдово, Жуковський, Внуково, а також авіагавані Казані, Нижньокамська, Пензи, Саратова, Уфи та Самари.

Міноборони РФ рапортує про нібито знищення і перехоплення 121 БпЛА: 37 – над Брянською областю, 20 – над Рязанською, 17 – над Курською, 17 – над Саратовською, шість – над Московською, шість – над Бєлгородською, три – над Воронезькою, два – над Тульською, два – над Орловською, два – над Липецькою, один – над тимчасово окупованим росіянами Кримом і один – над Москвою.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що у Брянську знову атаковано завод "Кремній".

На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БпЛА.

Це вже щонайменше третя атака невідомих дронів на підприємство.

ДОПОВНЕНО О 07:55. Вже 15 атакованих регіонів. Міноборони РФ повідомило про ще три нібито знищений БпЛА над Ленінградською областю.