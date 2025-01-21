Міноборони РФ нарахувало понад пів сотні нібито збитих БпЛА: деталі і відео прильотів
Російські пропагандисти поскаржились, що в ніч проти 21 січня, після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, Україна масовано атакувала шість регіонів держави-терористки.
"Через приблизно дві години після інавгурації Трампа ЗСУ атакували кількома беспілотниками нафтобази в Ліскінському районі Воронезької області", – поскаржились пропагандисти Telegram-каналу Mash.
Росіяни традиційно стверджують, що їхня протиповітряна оборона нібито все позбивала.
У РФ припускають, що по Воронезькій області випустили 2,5-метровий дрон-камікадзе "Бобер". Його дальність – до 1000 км. Максимальний час польоту – до семи годин.
Дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни цілі без втрат підйомної сили — під час польоту через це складається враження, що він летить задом наперед. Цей дрон неодноразово був помічений під час нальотів на Москву.
Також було атаковано Смоленськ. Один дрон влучив у дах будинку, що спричинило пожежу, яка охопила щонайменше шість поверхів.
Ще один дрон, як пишуть росіяни, впав поруч із клінічною лікарнею.
А ціллю в РФ вважають Смоленський авіаційний завод.
Також вночі вибухало у Ростовській, Воронезькій, Саратовській, Бєлгородській і Брянській областях.
Міністерство оборони РФ нарахувало 55 нібито збитих безпілотників.
"22 – над територією Брянської області, 12 – над територією Ростовської області, 10 – над територією Смоленської області, шість БпЛА – над територією Воронезької області, чотири – над територією Саратовської області та один – над територією Курської області", – йдеться у повідомленні.
- В ніч проти 20 січня безпілотники атакували російську Казань. Там гриміли вибухи і працювала протиповітряна оборона. Росіяни кажуть про аналог "Байрактара" – БпЛА "Лютий".
- Також невідомі дрони атакували Татарстан і Калугу.
- Ввечері безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області Росії, спричинивши масштабну пожежу.