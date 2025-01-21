Міноборони РФ нарахувало понад пів сотні нібито збитих БпЛА: деталі і відео прильотів

Пропагандисти РФ наголошують, що атака сталася після інавгурації Трампа, хоча останнім часом РФ щоночі атакують БпЛА – не лише під час урочистостей

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Російські пропагандисти поскаржились, що в ніч проти 21 січня, після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, Україна масовано атакувала шість регіонів держави-терористки.

"Через приблизно дві години після інавгурації Трампа ЗСУ атакували кількома беспілотниками нафтобази в Ліскінському районі Воронезької області", – поскаржились пропагандисти Telegram-каналу Mash.

Росіяни традиційно стверджують, що їхня протиповітряна оборона нібито все позбивала.

У РФ припускають, що по Воронезькій області випустили 2,5-метровий дрон-камікадзе "Бобер". Його дальність – до 1000 км. Максимальний час польоту – до семи годин.

Довідка Дрон-камікадзе "Бобер" схожий на літак із невеликою передньою частиною основного крила, який повільно летить, але має велику дальність польоту. За деякими даними, дальність польоту БпЛА становить 1000 км. Він нібито коштує близько 4 млн грн.



Дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни цілі без втрат підйомної сили — під час польоту через це складається враження, що він летить задом наперед. Цей дрон неодноразово був помічений під час нальотів на Москву. Дрон-камікадзе "Бобер" схожий на літак із невеликою передньою частиною основного крила, який повільно летить, але має велику дальність польоту. За деякими даними, дальність польоту БпЛА становить 1000 км. Він нібито коштує близько 4 млн грн.Дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни цілі без втрат підйомної сили — під час польоту через це складається враження, що він летить задом наперед. Цей дрон неодноразово був помічений під час нальотів на Москву.

Також було атаковано Смоленськ. Один дрон влучив у дах будинку, що спричинило пожежу, яка охопила щонайменше шість поверхів.

Ще один дрон, як пишуть росіяни, впав поруч із клінічною лікарнею.

А ціллю в РФ вважають Смоленський авіаційний завод.

Також вночі вибухало у Ростовській, Воронезькій, Саратовській, Бєлгородській і Брянській областях.

Міністерство оборони РФ нарахувало 55 нібито збитих безпілотників.

"22 – над територією Брянської області, 12 – над територією Ростовської області, 10 – над територією Смоленської області, шість БпЛА – над територією Воронезької області, чотири – над територією Саратовської області та один – над територією Курської області", – йдеться у повідомленні.