Росіяни заявили про повторну дронову атаку на нафтобазу у Воронезькій області – відео

У місцевих пабліках ширяться відео масштабної пожежі на нафтобазі

МНС Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Увечері в понеділок, 20 січня, безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області Росії, спричинивши масштабну пожежу. Цей об’єкт вже потрапляв під дроновий удар днями. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, силами протиповітряної оборони та засобами радіоелектронної боротьби у Ліскінському районі нібито було виявлено, знищено та придушено декілька БпЛА.

Однак, як повідомив Гусєв, у результаті падіння одного з безпілотників на територію нафтобази нібито сталося нове загоряння.

"Постраждалих немає. Пожежники та оперативні служби продовжать гасіння, як тільки це буде безпечно. Небезпека атаки БпЛА у регіоні зберігається", – написав очільник Воронезької області РФ.

Тим часом у місцевих пабліках ширяться відео пожежі на нафтобазі.

15 січня 2025 року російська воєнна пропаганда заявила, що безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області.

Наступного дня Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії.