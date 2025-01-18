Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Калузької області

Ця нафтобаза була логістичним центром для окупантів, які перебувають на фронті

Кадри пожежі на нафтобазі (скриншот відео)

Сили спеціальних операцій уразили російську нафтобазу в місті Людиново Калузької області. Інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Спецпризначенці разом з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по нафтобазі "Роснєфті" в ніч проти 18 січня. Зазначається, що ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" і є логістичним центром, який забезпечує окупантів на фронті.

Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів ще уточнюється, зазначили у Генштабі.

"Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора", – кажуть військові.

Ввечері 17 січня росіяни поскаржилися на удар по промисловому об'єкту у місті Людиново. На місці виникла велика пожежа.

13 січня, тільки на шосту добу після атаки українських дронів, в Енгельсі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння.

Однак уже 14 січня Україна завдала повторного удару по Енгельсу. Також тієї ночі було атаковано безліч інших об'єктів у 12 різних регіонах РФ. Це була наймасованіша атака по території РФ за весь час війни.

В ніч проти 16 січня в чотирьох регіонах Росії фіксували безпілотники та чули вибухи.