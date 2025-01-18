Дрони ГУР успішно атакували нафтобазу в Тульській області – джерело

Пропагандисти заявляють про "успішну роботу ППО", попри пожежу на нафтобазі

Пожежа на нафтобазі (Фото: скриншот з відео)

Головне управління розвідки в ніч на 18 січня атакувало нафтобазу в Тульській області Росії. Зафіксовано мінімум 10 влучних прильотів у регіоні, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Ворог був атакований дронами українського виробництва.

Як зазначив губернатор Дмитро Міляєв, в області "сталося загоряння ємності паливно-мастильних матеріалів на одному з підприємств регіону". На місці, за його словами, працюють пожежники.

Пропагандисти відзвітували про нібито "успішну роботу протиповітряної оборони". Однак на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Очевидці публікують кадри влучання БпЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

8 січня Сили оборони уразили нафтобазу росіян, яка забезпечувала пальним військовий аеродром "Енгельс-2".

9 січня ГУР знищило гарматну позицію росіян під Запоріжжям.