ЗСУ уразили радіолокаційну техніку росіян у Бєлгородській області – Генштаб
ЗСУ (Фото: Генштаб)

Сили оборони 16 січня уразили на території Бєлгородської області радіолокаційну техніку армії Росії. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Ракетні війська у взаємодії з іншими частинами ЗСУ в межах дальнього вогневого ураження завдали кілька точних ударів по ворожих об'єктах. Зокрема, удари прийшлися по позиціях 336 радіотехнічного полку та 568 зенітного ракетного полку росіян.

У першому випадку підтверджено пошкодження техніки й обладнання цього ворожого підрозділу. А у другому випадку припинила функціонування радіолокаційна станція 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400.

"Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони Російської Федерації триває", – зазначили у Генштабі.

ЗСУ уразили радіолокаційну техніку росіян у Бєлгородській області – Генштаб
РЛС 92Н6Е ЗРК С-400, фото: Міноборони РФ
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