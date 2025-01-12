ЗСУ уразили командний пункт армії Росії під Покровськом - Генштаб
ЗСУ уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій частині Донеччини, повідомили у Генеральному штабі.
Військові написали про "черговий високоточний повітряний удар", який прийшовся по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії в окупованій Новогродівці.
Генштаб зазначив, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів на Донецькому напрямку.
"ЗСУ демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - зауважують у повідомленні.
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- 10 січня Генштаб повідомив, що українські військові завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу Збройних сил РФ у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.
Також військові повідомили, що впродовж тижня ЗСУ здійснили серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині.