ЗСУ уразили командний пункт армії Росії під Покровськом - Генштаб

Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів на Донецькому напрямку

Ілюстративне фото: ЗСУ

ЗСУ уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій частині Донеччини, повідомили у Генеральному штабі.

Військові написали про "черговий високоточний повітряний удар", який прийшовся по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії в окупованій Новогродівці.

Генштаб зазначив, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів на Донецькому напрямку.

"ЗСУ демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - зауважують у повідомленні.

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