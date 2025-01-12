ВСУ поразили командный пункт армии России под Покровском – Генштаб
ВСУ поразили командный пункт 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ на временно оккупированной части Донбасса, сообщили в Генеральном штабе.
Военные написали о "очередном высокоточном воздушном ударе", который пришелся по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии России в оккупированной Новогродовке.
Генштаб отметил, что эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов окупантов на Донецком направлении.
"ВСУ демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - отмечают в сообщении.
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- 10 января Генштаб сообщил, что украинские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.
Также военные сообщили, что в течение недели ВСУ нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.