"Высокоточный удар". Украина ударила по пункту управления корпуса РФ в Донецкой области
Украинские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Также военные сообщили, что в течение недели ВСУ нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
При этом защитники приняли все необходимые меры для избежания риска для гражданского населения, заявили в Генштабе.
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