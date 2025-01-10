"Високоточний удар". ЗСУ вдарили по пункту управління російського корпусу на Донеччині

Також впродовж тижня захисники завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в області

Ілюстративне фото: ЗСУ

Українські військові завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу Збройних сил РФ у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Також військові повідомили, до впродовж тижня ЗСУ здійснили серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині.

При цьому захисники вжили усіх необхідних заходів задля уникнення ризику для цивільного населення, заявили у Генштабі.

Світлодарськ – місто у Бахмутському районі Донецької області. За часів Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил довкола міста сформувався укріпрайон (так звана Світлодарська дуга).

У травні 2022-го задля уникнення оточення українські захисники відійшли зі Світлодару та навколишніх селищ, після чого населений пункт був окупований росіянами. Наразі відстань від міста до лінії фронту становить близько 20 кілометрів.

Світлодарськ на мапі Deepstate (Біла позначка, обведена червоним)