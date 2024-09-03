Офіцер 59 ОМБр прокоментував вихід українських військових із Новогродівки біля Покровська

"Як фортеця Новогродівка була не зовсім налаштована", – заявив Сергій Цехоцький, офіцер 59 бригади

В'їзд у Новогродівку (Фото: Facebook)

Місто Новогродівка на Покровському напрямку мало невигідне географічне положення, тому українське військове командування вирішило вивести звідти війська. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький.

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"Ну затримали б ми на 2-3 дні цей наступ і поховали б своїх побратимів у певній кількості. Я вважаю, що географічно Новогродівка розташована в не дуже вигідному становищі. Як фортеця вона була не зовсім налаштована", – висловився військовий.

Через це Генеральному штабу ЗСУ, за його словами, було вигідно вивести війська з населеного пункту.

Цехоцький прямо не відповів на запитання, чи були в місті зведені фортифікації. Офіцер підкреслив, що вихід з Новогродівки не означає завершення битви.

Новогродівка відносно Покровська (Карта: DeepState)

1 серпня 2024 року президент Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей з дітьми з Покровської громади.

28 серпня у Покровську залишалося ще 38 000 дорослих і 1900 дітей.

29 серпня Сирський заявив, що на Покровському напрямку росіяни кидають у бій "все, що може рухатись і наступати", намагаючись прорвати українську оборону.

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