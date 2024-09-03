Офіцер 59 ОМБр прокоментував вихід українських військових із Новогродівки біля Покровська
В'їзд у Новогродівку (Фото: Facebook)

Місто Новогродівка на Покровському напрямку мало невигідне географічне положення, тому українське військове командування вирішило вивести звідти війська. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Ну затримали б ми на 2-3 дні цей наступ і поховали б своїх побратимів у певній кількості. Я вважаю, що географічно Новогродівка розташована в не дуже вигідному становищі. Як фортеця вона була не зовсім налаштована", – висловився військовий.

Через це Генеральному штабу ЗСУ, за його словами, було вигідно вивести війська з населеного пункту.

Цехоцький прямо не відповів на запитання, чи були в місті зведені фортифікації. Офіцер підкреслив, що вихід з Новогродівки не означає завершення битви.

Новогродівка відносно Покровська (Карта: DeepState)
Новогродівка відносно Покровська (Карта: DeepState)

Читайте також: У Покровську зводять фортифікації. Частину почали будувати ще у 2022 році – місцева влада

війнаПокровськновогродівкасергій цехоцький