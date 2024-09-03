Офицер 59 ОМБр прокомментировал выход украинских военных из Новогродовки вблизи Покровска

"Как крепость Новогродовка была не совсем обустроена", – заявил Сергей Цехоцкий, офицер 59 бригады

Въезд в Новогродовку (Фото: Facebook)

Город Новогродовка на Покровском направлении имел невыгодное географическое положение, поэтому украинское военное командование решило вывести войска. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Ну задержали б мы на 2-3 дня это наступление и похоронили бы своих собратьев в определенном количестве. Я считаю, что географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем обустроена", – высказался военный.

В связи с этим Генеральному штабу ВСУ, по его словам, было выгодно вывести войска из населенного пункта.

Цехоцкий прямо не ответил на вопрос, были ли в городе построены фортификации. Офицер подчеркнул, что выход из Новогродовки не означает завершения битвы.

Новогродовка в отношении Покровская (Карта: DeepState)

1 августа 2024 года президент Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

28 августа в Покровске оставалось еще 38 000 взрослых и 1900 детей.

29 августа Сырский заявил, что на Покровском направлении россияне бросают в бой "все, что может двигаться и наступать", пытаясь прорвать украинскую оборону.

Читайте также: В Покровске возводят фортификации. Часть начали строить еще в 2022 году – местные власти