Офицер 59 ОМБр прокомментировал выход украинских военных из Новогродовки вблизи Покровска
Въезд в Новогродовку (Фото: Facebook)

Город Новогродовка на Покровском направлении имел невыгодное географическое положение, поэтому украинское военное командование решило вывести войска. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

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"Ну задержали б мы на 2-3 дня это наступление и похоронили бы своих собратьев в определенном количестве. Я считаю, что географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем обустроена", – высказался военный.

В связи с этим Генеральному штабу ВСУ, по его словам, было выгодно вывести войска из населенного пункта.

Цехоцкий прямо не ответил на вопрос, были ли в городе построены фортификации. Офицер подчеркнул, что выход из Новогродовки не означает завершения битвы.

Новогродівка відносно Покровська (Карта: DeepState)
Новогродовка в отношении Покровская (Карта: DeepState)

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