Генштаб: ЗСУ вдарили по командному пункту 810 бригади під Курськом
Солдати РФ (Фото: ресурси окупантів)

Збройні Сили України 7 січня вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що було завдано високоточного удару по ворожій позиції у районі населеного пункту Біла, що приблизно за 20 км від кордону з Україною. Однак подробиці удару не повідомляються.

Генштаб: ЗСУ вдарили по командному пункту 810 бригади під Курськом

У Генштабі підкреслили, що подібні вогневі ураження є невіддільною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони, які воюють на території Росії.

"Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України", – сказано в повідомленні Генштабу.

Читайте також
Війна повертається додому: майже половина атак росіян за добу припала на Курську область
війнаГенштабКурська область810 бригада