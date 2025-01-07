Генштаб: ЗСУ вдарили по командному пункту 810 бригади під Курськом

У ЗСУ заявили, що будуть усіма доступними засобами знищувати російську армію

Солдати РФ (Фото: ресурси окупантів)

Збройні Сили України 7 січня вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що було завдано високоточного удару по ворожій позиції у районі населеного пункту Біла, що приблизно за 20 км від кордону з Україною. Однак подробиці удару не повідомляються.

У Генштабі підкреслили, що подібні вогневі ураження є невіддільною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони, які воюють на території Росії.

"Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України", – сказано в повідомленні Генштабу.

Попередній удар по командному пункту 810 бригади був нанесений 25 грудня 2024 року. Міг бути вбитий заступник командира бригади Салим Паштов.

3 січня 2025 року Сили оборони також ударили по командному пункту росіян у Курській області. Ймовірно, також по місцю дислокації 810 бригади.

5 січня 2025 року повідомлялося, що ЗСУ атакують у Курській області. Голова ОП Єрмак анонсував "хороші новини" на цій ділянці фронту.