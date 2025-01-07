Війна повертається додому: майже половина атак росіян за добу припала на Курську область

Найбільше війська РФ атакували на Курщині, також гаряче в районі Покровська і Курахового

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Минула доба була дуже "гарячою" на фронті, загалом відбулось 218 боїв, майже половина з яких – у Курській області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони 6 січня відбили 94 атаки росіян. Армія РФ також завдала дев’ять авіаційних ударів КАБами і 372 рази обстріляла з артилерії позиції українських військ.

Крім Курщини, інтенсивні бойові дії тривають на Покровському і Курахівському напрямках.

На Покровському Сили оборони минулої доби зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ.

На Курахівському напрямку українські воїни відбили 26 атак на позиції поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.

На Харківському напрямку війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурми біля населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Торецька.

На Оріхівському напрямку українські війська відбили одну атаку біля Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху двічі штурмували позиції українських підрозділів.

За п’ять місяців операції Сил оборони в Курській області загальні втрати ворога становлять 38 000 осіб, з них близько 15 000 – убитими, ще 860 росіян було взято в полон.

Росіяни перекинули в Курську область свої сильні підрозділи та залучили солдатів з Північної Кореї.