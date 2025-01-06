Покровськ, буферна зона на Курщині, комплектування бригад і ротації: що було на Ставці

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 6 січня, відбулося засідання Ставки, на якому обговорювалися ситуація на фронті, комплектування бригад та ротації. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

На Ставці з окремими доповідями виступили головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський і керівник Генерального штабу Анатолій Баргилевич.

"Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації", – заявив Зеленський.

Він додав, що українській армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування бригад.

Також на Ставці порушувалося питання Курської операції. Зеленський зазначив, що 6 січня – рівно п’ять місяців від її початку.

"І ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 000 своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 000 – безповоротно", – наголосив глава держави.

Він додав, що росіяни перекинули в Курську область свої сильні підрозділи та залучили солдатів з Північної Кореї.

"Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя", – сказав Зеленський.