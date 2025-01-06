Покровск, буферная зона на Курщине, комплектование бригад и ротации: что было на Ставке

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 6 января, состоялось заседание Ставки, на котором обсуждались ситуация на фронте, комплектование бригад и ротации. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

На Ставке с отдельными докладами выступили главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и руководитель Генерального штаба Анатолий Баргилевич.

"Первое – это защита наших фронтовых направлений, Покровска прежде всего. Я благодарен всем бригадам, каждому нашему воину, которые сейчас именно там. Мы обсудили вопросы комплектования бригад, также ротации", – заявил Зеленский.

Он добавил, что украинской армии необходимо больше внутренних системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным. Были также доклады ответственных командующих по формированию и тренировке бригад.

Также на Ставке поднимался вопрос Курской операции. Зеленский отметил, что 6 января – ровно пять месяцев с ее начала.

"И мы сохраняем буферную зону на российской территории, активно уничтожаем там российский военный потенциал. За время Курской операции враг потерял уже более 38 000 своих солдат – только на этом одном направлении, из них около 15 000 – безвозвратно", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения и привлекли солдат из Северной Кореи.

"Важно, что всю эту силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донецкую область, в том числе против Сум, в частности на Харьковскую область или Запорожье", — сказал Зеленский.

1 января 2025 года Сырский заявил, что российская армия потеряла на Курском направлении уже более 38 000 солдат.

2 января ГУР сообщило, что россияне продолжают привлекать подразделения армии Северной Кореи к ведению боевых действий в Курской области.

4 января Зеленский сказал, что за два дня только у одного села в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты.