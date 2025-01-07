Загальні втрати росіян перевалили за 800 000. Була врожайна доба на фронті

Від початку повномасштабної війни знищено вже 800 010 росіян, за добу – під 2000

Знищена РСЗВ росіян (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

За минулу добу, 6 січня, українські воїни знищили 1970 росіян, 45 артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони окупантів, кілька реактивних систем залпового вогню і десятки одиниць іншої зброї і техніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що у зв'язку із постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування кількості знищених крилатих ракет.

Сили оборони знищили:

→ особового складу – близько 800 010 осіб (+1970);

→ танків ‒ 9710 (+10);

→ бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25);

→ артилерійських систем – 21710 (+45);

→ РСЗВ – 1260 (+2);

→ засобів ППО ‒ 1038 (+4);

→ літаків – 369 (+0);

→ гелікоптерів – 331 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83);

→ крилатих ракет ‒ 3014;

→ кораблів /катерів ‒ 28 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170);

→ спецтехніки ‒ 3681 (+0).

Уже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати та штурмувати.

У грудні на Курахівському напрямку утворився "Успенівський мішок", звідки, за даними DeepState, вдалося вийти не всім українським воїнам. Проте у "Хортиці" запевняють, що війська не потрапили в оточення і встигли вийти.

Наразі запеклі бої тривають у містах: Кураховому, Покровську та Торецьку.

Читайте також: Росіяни розстріляли полонених піхотинців у Волноваському районі – фото, мапа