Загальні втрати росіян перевалили за 800 000. Була врожайна доба на фронті
За минулу добу, 6 січня, українські воїни знищили 1970 росіян, 45 артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони окупантів, кілька реактивних систем залпового вогню і десятки одиниць іншої зброї і техніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що у зв'язку із постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування кількості знищених крилатих ракет.
Сили оборони знищили:
→ особового складу – близько 800 010 осіб (+1970);
→ танків ‒ 9710 (+10);
→ бойових броньованих машин ‒ 20189 (+25);
→ артилерійських систем – 21710 (+45);
→ РСЗВ – 1260 (+2);
→ засобів ППО ‒ 1038 (+4);
→ літаків – 369 (+0);
→ гелікоптерів – 331 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83);
→ крилатих ракет ‒ 3014;
→ кораблів /катерів ‒ 28 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170);
→ спецтехніки ‒ 3681 (+0).
- Уже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати та штурмувати.
- У грудні на Курахівському напрямку утворився "Успенівський мішок", звідки, за даними DeepState, вдалося вийти не всім українським воїнам. Проте у "Хортиці" запевняють, що війська не потрапили в оточення і встигли вийти.
- Наразі запеклі бої тривають у містах: Кураховому, Покровську та Торецьку.
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